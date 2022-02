L'arsenal s'étoffe pour juger les crimes maritimes

Le Golfe de Guinée a enregistré 34 incidents de piraterie maritime et de vol à main armée en 2021, soit une forte baisse par rapport aux 81 de 2020, a indiqué un organisme maritime mondial.

Dans son rapport annuel sur la piraterie publié en janvier, le Bureau maritime international (BMI) a attribué la baisse des incidents à la présence accrue de navires de la marine internationale et à la coopération entre les autorités régionales.

Les eaux togolaises sont une zone sensible. La Marine patrouille de jour comme de nuit et a procédé à plusieurs interception. En 2021, 9 pirates avaient été arrêtés, jugés et condamnés.

Le Togo veut renforcer son arsenal judiciaire.

Une réunion se déroule à Lomé jusqu’au 18 février en présence d’experts du secteur et de magistrats.

Les discussions doivent aboutir à la création d’un dispositif permettant de renforcer la lutte contre les crimes maritimes.

La rencontre bénéficie du soutien de l’Union européenne via le Programme d’appui à la sécurité maritime intégrée en Afrique de l’Ouest.