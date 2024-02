Le débat sur l’indépendance de la justice est relancé.

L’Union syndicale des magistrats du Togo (Usymat) remet en cause la révision constitutionnelle de 2019 qui permet au président de la République de diriger le Conseil supérieur de la Magistrature

‘Nous avons une position qui résulte des principes qui consacrent la séparation des pouvoirs’, estime Henry Dogo, porte-parole de ce syndicat.

Cette question doit donner lieu à de nouvelles discussions avec le Garde des Sceaux, estime M. Dogo.

Le principe de la séparation des pouvoirs, en particulier en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, est un fondement essentiel de nombreux systèmes politiques démocratiques à travers le monde.

Ce principe repose sur la notion que les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire doivent être distincts et indépendants les uns des autres afin de garantir un système de gouvernance équilibré et démocratique.