Rubriques

Tendances:
Justice

'On ne rentre pas en justice pour s'enrichir'

Le message était attendu. Il a été délivré avec franchise et solennité. En recevant mercredi une trentaine d'auditeurs de justice fraîchement diplômés du Centre de formation des professions de justice (CFPJ), le président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya, n'a pas choisi la voie des discours convenus.

Presque un sacerdoce © republicoftogo.com

Le message était attendu. Il a été délivré avec franchise et solennité. En recevant mercredi une trentaine d'auditeurs de justice fraîchement diplômés du Centre de formation des professions de justice (CFPJ), le président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya, n'a pas choisi la voie des discours convenus.

Il a préféré celle de la vérité.

Face à ces jeunes professionnels qui s'apprêtent à endosser la robe pour la première fois, le magistrat hors hiérarchie a été direct : "On ne rentre pas en justice pour s'enrichir." Une mise en garde sans ambiguïté contre la cupidité, assortie d'un conseil pratique : ne jamais se comparer aux autres corps de métier ni regarder au-delà de sa rémunération. "Contentez-vous-en", a-t-il tranché.

Pour Abdoulaye Yaya, la magistrature est un sacerdoce. "La justice n'est pas la voie légale de la marchandisation de la vérité. Vous aurez la conscience tranquille », voilà la richesse inestimable qu'il promet à ceux qui exercent leur métier avec intégrité.

Garants de la quiétude sociale, les magistrats ont une mission simple mais exigeante : que le justiciable "se sente en sécurité" lorsqu'il se présente devant eux.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La CNDH et les acteurs judiciaires unis contre la torture

La CNDH et les acteurs judiciaires unis contre la torture

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a tenu mercredi à Kara une séance de travail avec les acteurs de la chaîne judiciaire, policiers, gendarmes et officiers de police judiciaire, sur la prévention et la lutte contre la torture dans les prisons.

La Cour constitutionnelle au cœur du dialogue juridique africain

La Cour constitutionnelle au cœur du dialogue juridique africain

La Cour constitutionnelle a réaffirmé vendredi sa volonté de relever les défis liés à la consolidation de l’État de droit, à l’indépendance de la justice et à l’intégration des innovations technologiques, notamment l’intelligence artificielle, dans les systèmes judiciaires africains.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.