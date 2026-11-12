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Rigueur républicaine et sagesse endogène

Le gouvernement se dote d’un document de politique pour articuler la justice moderne et les mécanismes traditionnels de règlement des différends. Objectif : clarifier les rôles de chacun et mieux protéger les femmes et les personnes vulnérables.

Complémentarité © republicoftogo.com

Le gouvernement se dote d’un document de politique pour articuler la justice moderne et les mécanismes traditionnels de règlement des différends. Objectif : clarifier les rôles de chacun et mieux protéger les femmes et les personnes vulnérables.

Dans de nombreuses communautés, chefs traditionnels et responsables religieux continuent de régler une grande partie des litiges : conflits fonciers, différends familiaux, querelles de voisinage. Le nouveau référentiel, élaboré avec l’appui de la Coopération allemande vise à organiser leur complémentarité avec les tribunaux.

Le texte précise le fonctionnement des deux systèmes, leurs possibilités de collaboration et les limites des attributions des leaders communautaires. Il doit permettre d’éviter les conflits de compétences et de garantir que les règlements traditionnels respectent la loi et les droits humains.

Les autorités veulent une justice où la rigueur républicaine et la sagesse endogène ne s’affrontent pas mais se renforcent mutuellement. 

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