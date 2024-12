Togo-Maroc : renforcement des capacités institutionnelles

Le Togo et le Maroc ont franchi une nouvelle étape dans leurs relations bilatérales avec la signature d’un protocole d’accord entre leurs Cours constitutionnelles respectives.

Cette collaboration est l’un des principaux résultats d’une mission récente au Maroc menée par une délégation de la Cour constitutionnelle togolaise, dirigée par son président, Djobo-Babakane Coulibaley.

Lors de cette visite, M. Coulibaley et son homologue marocain, Mohammed Amine Benabdallah, ont signé un accord axé sur l’échange d’informations et d’expériences, la formation, ainsi que la promotion de la recherche juridique.

Parmi les initiatives prévues figurent des visites mutuelles des délégations tous les deux ans, la consultation sur des bonnes pratiques et l’organisation de programmes de formation pour les magistrats et le personnel des deux institutions.

Le protocole met également un accent particulier sur le développement de la recherche scientifique dans le domaine de la justice constitutionnelle.

Lors de son séjour, Djobo-Babakane Coulibaley a également rencontré Mohamed Abdennabaoui, président de la Cour de cassation et président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

La Cour constitutionnelle du Togo joue un rôle central dans la garantie du respect de la Constitution. Elle est la plus haute juridiction en matière constitutionnelle, et ses décisions sont définitives et non susceptibles de recours.