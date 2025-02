Un Forum sur l’arbitrage et la médiation

Des avocats du Barreau de Paris, parmi lesquels Me Olivier Cuperlier, Vincent Bénézech, Pierre Daureu et Sylvie Bebohi Ebongo, ont partagé jeudi leur expertise lors d’une visioconférence dans le cadre de la première édition de"The Power of L.A.W."

L’événement, qui se déroule jusqu’au 8 février, est une initiative du Centre international d’arbitrage et de médiation (CIAM) basé à Lomé. Il s’inscrit dans le cadre de l’espace OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires) et vise à promouvoir les mécanismes alternatifs de règlement des différends, notamment dans les secteurs maritime et financier.

Selon les organisateurs, cette semaine dédiée à l’arbitrage et la médiation se veut un espace d’échange international réunissant des praticiens du monde entier.

Lomé, en raison de sa position stratégique sur la côte ouest-africaine et de son rôle croissant dans le secteur financier, se positionne comme un hub de l’industrie maritime et financière africaine (AFIS).

Des thématiques clés pour renforcer l’arbitrage en Afrique

Parmi les sujets abordés au cours du forum, figurent la pratique de la médiation dans les litiges maritimes et financiers, l’Afrique et l’arbitrage international, les spécificités de l’arbitrage maritime, l’arbitrage en matière financière.

L’objectif est de créer un lien fort entre les opérateurs économiques, les institutions des secteurs maritime et financier, et les praticiens de l’arbitrage, en vue de renforcer la confiance et la transparence dans le règlement des conflits commerciaux.

Avec cette première édition de "The Power of L.A.W.", Lomé affirme son ambition de devenir un centre majeur de l’arbitrage et de la médiation en Afrique de l’Ouest.