Rubriques

Tendances:
Médias

2 000 ménages reçoivent de quoi rompre le jeûne

À quelques heures du début du Ramadan, les élans de solidarité se multiplient en faveur des populations les plus démunies.

La solidarité s’organise avant le Ramadan © republicoftogo.com

À quelques heures du début du Ramadan, les élans de solidarité se multiplient en faveur des populations les plus démunies.

D’après Vision d’Afrique paru mardi, l’association SANURA a procédé à une distribution de kits alimentaires au profit de 2 000 ménages vulnérables dans la capitale.

Ces kits contiennent l’essentiel nécessaire pour la rupture quotidienne du jeûne, permettant aux bénéficiaires d’aborder le mois sacré dans de meilleures conditions.

Cette initiative s’inscrit dans la tradition de solidarité qui accompagne le Ramadan, période marquée par le partage et l’entraide envers les plus fragiles.

Information additionnelle

Vision d'Afrique N°511.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Un nouveau souffle pour le volley-ball

Un nouveau souffle pour le volley-ball

Le président de la Fédération Togolaise de Volley-ball (FTVB), Noël Kokou Tadegnon, entend insuffler une nouvelle dynamique à la discipline au Togo.

Le Togo trace sa route

Le Togo trace sa route

Le Togo a consacré près de 3 000 milliards de Fcfa aux investissements publics au cours des cinq dernières années, rapporte Le Médium dans sa parution de mardi.

Pari tenu en 2025

Pari tenu en 2025

Le Togo respecte le critère de convergence de l’UEMOA, titre L’Economiste en kiosque lundi. Le journal met en avant la performance du pays en matière de maîtrise des prix, avec un taux d’inflation maintenu en dessous du seuil communautaire de 3 % en 2025.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.