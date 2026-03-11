Opération policière contre un réseau d'escroquerie lié à QNET

La police togolaise a démantelé un réseau présumé lié à QNET, attirant des ressortissants étrangers avec de fausses promesses d'emploi et d'opportunités d'affaires, rapporte Le Magnan Libéré dans son édition de mercredi.

L'opération a conduit à l'interpellation de deux suspects et à la libération de plusieurs victimes de différentes nationalités, retrouvées séquestrées dans une maison, coupées de tout contact avec l'extérieur.

QNET est une société de vente directe et de marketing de réseau (MLM) fondée en 1998 à Hong Kong. Elle commercialise des produits dans les domaines de la santé, du bien-être, des cosmétiques et du tourisme. Présente dans plus de 100 pays, elle est particulièrement active en Afrique et en Asie.

Cependant, QNET fait l'objet de nombreuses controverses à travers le monde. Plusieurs pays africains, dont le Ghana, le Nigeria, le Kenya et la Côte d’Ivoire, ont interdit ou mis en garde contre ses activités, l'accusant de fonctionner comme une pyramide financière déguisée en entreprise légitime.

Des milliers de victimes ont signalé avoir perdu des sommes importantes après avoir été recrutées sous de fausses promesses de gains rapides.

Cette affaire illustre la persistance des réseaux d'escroquerie et de traite des personnes opérant sous couvert d'opportunités commerciales en Afrique de l'Ouest.