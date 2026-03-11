L'armée saisit des AK-47 et des grenades dans le secteur de Malfa-Kassa

L'armée togolaise a mis la main sur une cache d'armes dans le secteur de Malfa-Kassa, zone située entre Bassar et Sokodé, rapporte Le Messager dans son édition de mercredi.

Selon le journal, l’intervention, menée en janvier dernier, a permis la saisie d'armes de guerre, dont des fusils mitrailleurs AK-47 et des grenades.

Cette découverte intervient dans une région du centre du pays où les autorités maintiennent une vigilance sécuritaire accrue, dans un contexte sahélien marqué par la progression des groupes armés dans les pays voisins.