45 % du budget pour le développement humain

"Un volontarisme budgétaire affirmé". C'est en ces termes que le journal Imagine Demain qualifie la loi de finances 2026, adoptée en fin d'année dernière. Une formule qui traduit l'ambition affichée par les autorités dans la conduite de la politique économique du pays.

Selon l'analyse du quotidien, ce budget se distingue par des choix stratégiques clairement assumés. L'examen des allocations sectorielles met en lumière une orientation résolument sociale de la dépense publique. Les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'eau captent à eux seuls 45 % des crédits alloués, révélant ainsi la priorité accordée au développement humain et à l'amélioration des conditions de vie des populations.

Cette répartition budgétaire témoigne, selon Imagine Demain, d'une volonté politique de placer l'investissement social au cœur de la stratégie de développement national. Un pari sur l'avenir qui devrait se traduire concrètement dans les mois à venir par des projets et programmes renforcés dans ces secteurs jugés essentiels.

Le journal souligne ainsi que ce budget 2026 ne se contente pas d'afficher des intentions, mais pose les jalons financiers d'une transformation sociale d'envergure.