Faure Gnassingbé réaffirme son attachement culturel

Le président du Conseil Faure Gnassingbé a participé à l'ouverture de la chasse traditionnelle en pays kabyè, réaffirmant ainsi son attachement aux valeurs culturelles et aux traditions ancestrales du peuple togolais, rapporte Waraa dans son édition de jeudi.

Traditions ancestrales © republicoftogo.com

Une présence symbolique forte qui témoigne de la volonté de maintenir le lien entre gouvernance moderne et héritage culturel national, la chasse traditionnelle kabyè constituant l'un des rituels les plus emblématiques de l'identité culturelle du nord du Togo.

