5 000 logements construits grâce au refinancement hypothécaire

Les actionnaires de la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l'UEMOA (CRRH-UEMOA) ont approuvé lors de leur Assemblée générale à Lomé les comptes de l'exercice 2025, marqués par des résultats historiques.

Créée pour répondre au déficit chronique de logements dans la zone UEMOA, la CRRH-UEMOA a pour mission de refinancer les banques et établissements financiers de la région afin de leur permettre d'accorder des crédits immobiliers à long terme à des taux accessibles. En mobilisant des ressources sur les marchés financiers, elle joue le rôle de courroie de transmission entre les investisseurs institutionnels et les ménages africains en quête de logement.

En 2025, le niveau de refinancements accordés aux banques partenaires a atteint 60,4 milliards de francs CFA - un record - permettant de financer plus de 5 000 logements dans les États membres de l'UEMOA.

Les détails sont à lire jeudi dans L’Economiste.