Le peloton international prend la route

Le 31e Tour cycliste international du Togo a officiellement débuté mardi, avec un peloton international réunissant des équipes venues de Belgique, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Nigeria, du Ghana, du Mali, du Bénin et bien sûr du Togo, indique Togo Matin.

Neuf pays, un même bitume, et pour les Éperviers du vélo, une ambition affichée : décrocher enfin une victoire d'étape sur leurs propres routes.

La course promet d'être animée.