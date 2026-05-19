Rubriques

Tendances:
Médias

Identité de jeu commune

La Direction Technique Nationale (DTN) de la Fédération Togolaise de Football (FTF) pose les bases d'un football plus cohérent et plus ambitieux, explique L’Union paru mardi.

ADN footballistique © republicoftogo.com

La Direction Technique Nationale (DTN) de la Fédération Togolaise de Football (FTF) pose les bases d'un football plus cohérent et plus ambitieux, explique L’Union paru mardi.

À travers un atelier réunissant les différents acteurs du football national, l'instance travaille à l'élaboration d'une philosophie de jeu commune, destinée à servir de référence à l'ensemble des équipes nationales du Togo.

L'initiative traduit une volonté de mettre fin aux approches disparates et donner à toutes les sélections un socle tactique, technique et culturel partagé.

Information additionnelle

L'Union N°1958.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La maîtrise des prix, une performance qui dure

La maîtrise des prix, une performance qui dure

La maîtrise des prix se confirme au Togo. En avril 2026, le taux d'inflation s'est établi à 0,1%, un niveau identique à celui enregistré en février et mars, poursuivant une tendance baissière continue amorcée depuis décembre 2024.

Les leaders méthodistes d'Afrique en conclave à Lomé

Les leaders méthodistes d'Afrique en conclave à Lomé

Lomé abrite jusqu’à lundi le sommet des présidents de conférence du Conseil méthodiste africain (CMA), une réunion de haut niveau qui rassemble les têtes de l'une des plus importantes institutions protestantes du continent, explique Togo Matin.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.