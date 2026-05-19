Identité de jeu commune

La Direction Technique Nationale (DTN) de la Fédération Togolaise de Football (FTF) pose les bases d'un football plus cohérent et plus ambitieux, explique L’Union paru mardi.

À travers un atelier réunissant les différents acteurs du football national, l'instance travaille à l'élaboration d'une philosophie de jeu commune, destinée à servir de référence à l'ensemble des équipes nationales du Togo.

L'initiative traduit une volonté de mettre fin aux approches disparates et donner à toutes les sélections un socle tactique, technique et culturel partagé.