50 ans d’intégration, mais l’unité vacille

Le 28 mai dernier, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a célébré son 50e anniversaire à Lagos, au Nigeria, là même où le traité fondateur avait été signé en 1975.

Mais cette commémoration, qui aurait dû symboliser un demi-siècle d’intégration régionale, s’est tenue dans un contexte de fortes tensions : retraits de membres clés comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, multiplication des coups d’État, insécurité croissante, et remise en cause de l’efficacité de l’organisation.

Créée pour favoriser la coopération économique et politique dans la région, la CEDEAO est aujourd’hui confrontée à l’un des plus grands défis de son histoire, au moment même où ses fondements sont fragilisés, écrit Canal D paru ce jour.