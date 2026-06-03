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59 millions de dollars pour désenclaver un corridor stratégique

Le Fonds africain de développement (FAD) va financer à hauteur de 59 millions de dollars la modernisation de l'axe Kara-Kabou, annonce L'Economiste.

Un financement conséquent © republicoftogo.com

Le Fonds africain de développement (FAD) va financer à hauteur de 59 millions de dollars la modernisation de l'axe Kara-Kabou (78 km), annonce L'Economiste.

Cet investissement revêt une importance stratégique majeure : la route Kara-Badou constitue en effet un corridor essentiel reliant le Togo au Bénin, facilitant les échanges commerciaux et la circulation des personnes entre les deux pays voisins et, au-delà, vers l'ensemble de la sous-région.

La modernisation de cet axe s'inscrit dans la dynamique régionale d'amélioration des infrastructures de transport, indispensables à l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest et au désenclavement des zones rurales traversées.

Information additionnelle

L'Economiste N°857.pdf

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