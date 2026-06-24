Coup de gueule

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Le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey a livré une charge sévère contre l'inaction de l'Afrique face aux grandes crises qui secouent le monde, dans l'émission « Moment de Vérité », rapporte Le Messager.

Paralysie inquiétante du continent © republicoftogo.com

Le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussey a livré une charge sévère contre l'inaction de l'Afrique face aux grandes crises qui secouent le monde, dans l'émission « Moment de Vérité », rapporte Le Messager.

Le chef de la diplomatie a dénoncé ce qu'il considère comme une paralysie inquiétante du continent, incapable selon lui de réagir avec la rapidité et la cohérence que la gravité des enjeux géopolitiques actuels exige.

Une prise de position qui tranche avec la prudence habituelle du langage diplomatique et qui illustre la volonté du Togo de bousculer les postures et d'appeler l'Afrique à s'affirmer comme un acteur à part entière sur la scène internationale.

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Le Messager N°970.pdf

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