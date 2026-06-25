Frais pour le foot !

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La Coupe du Monde offre une belle vitrine aux marques qui savent en saisir l'opportunité. La Brasserie BB, filiale du Groupe Castel au Togo, ne s'y est pas trompée en faisant la promotion de World Cola à travers une pleine page de pub dans La Nouvelle Tribune.

Un soda qui en rappelle un autre © republicoftogo.com

La Coupe du Monde offre une belle vitrine aux marques qui savent en saisir l'opportunité. La Brasserie BB, filiale du Groupe Castel au Togo, ne s'y est pas trompée en faisant la promotion de World Cola à travers une pleine page de pub dans La Nouvelle Tribune.

World Cola est un soda produit localement par la Brasserie BB, l'un des acteurs majeurs de l'industrie des boissons en Afrique de l'Ouest.

World Cola se positionne comme une alternative locale aux grandes marques internationales de cola, avec l'avantage d'être produite sur place, contribuant ainsi à l'économie togolaise et à la création d'emplois locaux.

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La Nouvelle Tribune N°438.pdf

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