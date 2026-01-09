700.000 Togolais soutenus financièrement
Le journal Togo Réveil consacre ce vendredi sa une au lancement du programme national de transferts monétaires, une initiative d'envergure du gouvernement.
Ce dispositif vise à apporter un soutien financier direct à plus de 700.000 personnes en situation de vulnérabilité à travers tout le pays. Le programme s'inscrit dans la politique sociale de l'État destinée à améliorer les conditions de vie des populations les plus fragiles.
Les bénéficiaires, identifiés sur l'ensemble du territoire national, recevront des allocations régulières pour faire face aux difficultés économiques et répondre à leurs besoins essentiels.
Cette mesure illustre la volonté des autorités de renforcer la protection sociale et de réduire la précarité dans les zones les plus touchées par la pauvreté.
