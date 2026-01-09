Rubriques

700.000 Togolais soutenus financièrement

Le journal Togo Réveil consacre ce vendredi sa une au lancement du programme national de transferts monétaires, une initiative d'envergure du gouvernement.

Un filet de sécurité efficace

Ce dispositif vise à apporter un soutien financier direct à plus de 700.000 personnes en situation de vulnérabilité à travers tout le pays. Le programme s'inscrit dans la politique sociale de l'État destinée à améliorer les conditions de vie des populations les plus fragiles.

Les bénéficiaires, identifiés sur l'ensemble du territoire national, recevront des allocations régulières pour faire face aux difficultés économiques et répondre à leurs besoins essentiels.

Cette mesure illustre la volonté des autorités de renforcer la protection sociale et de réduire la précarité dans les zones les plus touchées par la pauvreté.

