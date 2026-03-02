La Havane cherche des alliés

Togo Matin rapporte que l'ambassadrice de Cuba au Togo, Denisse Amaro Salabarría, a été reçue en audience par le ministre des Affaires étrangères Robert Dussey en fin de semaine dernière.

Au menu des échanges : la coopération bilatérale.

Une coopération qui traverse une période difficile. Cuba, étranglée par une crise économique sans précédent, tourne au ralenti. Le manque de pétrole paralyse littéralement le pays : coupures d'électricité massives, transports à l'arrêt, industrie exsangue. L'île survit, à peine.

Dans ce contexte, la visite de la diplomate cubaine ressemble davantage à un rendez-vous de courtoisie qu'à l'amorce d'une relance concrète des relations entre les deux pays. Difficile en effet d'envisager de nouveaux projets communs quand l'un des partenaires est lui-même à bout de souffle.