Une prière collective pour la sécurité et la cohésion sociale

Ramadan de paix © republicoftogo.com

Dans un contexte sécuritaire encore fragile, les oulémas de la région des Savanes ont choisi le dialogue et la spiritualité.

Réunis samedi à la mosquée centrale de Dapaong, ils ont tenu une prière collective pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale, rapporte Nouvelle Opinion dans son édition de lundi.

Une initiative forte, célébrée en plein ramadan, mois de recueillement et de fraternité, qui témoigne du rôle que les leaders religieux entendent jouer dans la stabilisation de cette région du nord du Togo, exposée aux tensions liées à l'insécurité sahélienne.

Un message simple et universel : la paix se construit aussi dans les mosquées.

