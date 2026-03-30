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Abidjan abritera le bureau régional Afrique du Fonds Vert pour le Climat

C'est une victoire diplomatique majeure pour la Côte d'Ivoire. La 44e réunion du Conseil d'administration du Fonds Vert pour le Climat, a désigné Abidjan pour accueillir son bureau régional Afrique, couvrant l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et une partie de l'Afrique du Nord, indique L’Economiste. 

Le Togo est l'un des bénéficiaires de ce Fonds

C'est une victoire diplomatique majeure pour la Côte d'Ivoire. La 44e réunion du Conseil d'administration du Fonds Vert pour le Climat, a désigné Abidjan pour accueillir son bureau régional Afrique, couvrant l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et une partie de l'Afrique du Nord, indique L’Economiste. 

Créé en 2010 lors de la conférence de Cancún, c'est le principal mécanisme financier de l'ONU pour l'Accord de Paris. Doté d'un capital de plus de 100 milliards de dollars, il aide les pays en développement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter au changement climatique. 

En installant ce bureau à Abidjan, le Fonds rapproche son expertise des réalités du terrain africain, réduisant les lenteurs liées à la distance avec son siège mondial en Corée du Sud. 

Information additionnelle

L'Economiste N°816.pdf

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