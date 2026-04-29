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Les gouverneurs changent de look

Parmi les surprises du 66e anniversaire de l’indépendance, il en est une que personne n'avait anticipée.

Atcha-Dédji Affoh, le gouverneur de la région des Savanes, en grande tenue © DR

Parmi les surprises du 66e anniversaire de l’indépendance, il en est une que personne n'avait anticipée.

Le public présent lors des festivités du 27 avril a découvert les nouvelles tenues officielles arborées par les gouverneurs et les préfets, une nouveauté vestimentaire qui n'a pas manqué de faire parler.

C'est Le Magnan Libéré qui donne l'information dans son édition de mercredi.

Un changement symbolique qui traduit, au-delà de l'esthétique, une volonté de moderniser et d'affirmer l'identité des représentants de l'État sur le terrain.

Information additionnelle

Le Magnan Libéré N°834.pdf

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