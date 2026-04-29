Papier bilan

Nouvelle Opinion consacre l'essentiel de son édition de ce mercredi aux célébrations du 66e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale.

Le journal revient en détail sur les temps forts d'un 27 avril particulièrement dense : le défilé militaire et civil, les nombreuses inaugurations qui ont jalonné la semaine de festivités, et le discours du président du Conseil Faure Gnassingbé, largement analysé et commenté par la rédaction.