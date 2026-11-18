Faure Gnassingbé veut faire de la Francophonie « un espace d’influence, de solidarité et d’action concrète au service de la paix », indique Le Messager paru mercredi.

Le président du Conseil togolais a défendu cette ambition au XXe Sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui s’est tenu au Cambodge.

Le bilan de la rencontre reste toutefois mitigé. Pour la première fois, les chefs d’État et de gouvernement n’ont pas réussi à désigner leur prochain secrétaire général, ni même à se mettre d’accord sur l’organisation d’un vote.

En coulisses, la succession à la tête de l’OIF a ravivé l’affrontement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda au sein de l’organisation. Kigali soutenait un troisième mandat de la secrétaire générale sortante, la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Le sommet a fini par adopter un compromis : les 53 États membres de plein droit ont repoussé la décision d’un an et maintenu Louise Mushikiwabo en poste d’ici là, sans qu’elle puisse se représenter.

Pendant les douze prochains mois, elle gérera donc les affaires courantes depuis le siège de l’avenue Bosquet, à Paris. Un sommet extraordinaire doit élire son successeur dans un an.

Une organisation qui veut peser en faveur de la paix commence donc par un blocage interne. Le défi est de taille pour une Francophonie que plusieurs dirigeants, dont Faure Gnassingbé, voudraient plus influente.