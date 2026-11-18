La France a un nouveau représentant à Lomé. Laurent Polonceaux a été nommé ambassadeur de France au Togo, rapporte Togo Matin.

Il doit présenter prochainement ses lettres de créance aux autorités togolaises.

Le diplomate arrive de Malabo, où il représentait jusqu’ici la France en Guinée équatoriale. Il succède à Augustin Favereau.