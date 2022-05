Adesina n'est candidat à rien

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, ne sera pas candidat à l’élection présidentielle au Nigeria, son pays d’origine.

Togo Matin paru mercredi indique que l’intéressé à mis fin aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs semaines.

‘Je reste pleinement engagé et dévoué à la mission que le Nigeria, l’Afrique et tous les actionnaires non africains de la BAD ont confiée à la Banque’, peut-on lire dans un message.