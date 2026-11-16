Afrique-Chine : le fossé commercial se creuse

Le déséquilibre des échanges entre l’Afrique et la Chine s’accentue. Selon Togo Matin, le déficit commercial africain vis-à-vis de Pékin dépasse 100 milliards de dollars sur les dix premiers mois de 2026.

Selon les douanes chinoises, il s’est creusé de 34,48 % en un an, à 80,07 milliards de dollars, sur les huit premiers mois de 2026, les exportations chinoises progressant plus vite que les importations en provenance du continent.

Les chiffres illustrent l’asymétrie. Sur la même période, les exportations chinoises vers le continent ont augmenté de 25,8 % pour atteindre 177 milliards de dollars, tandis que les exportations africaines vers la Chine ont progressé de 19 % à 96,93 milliards.

Ce déséquilibre persiste malgré l’ouverture du marché chinois. Depuis le 1ᵉʳ mai 2026, Pékin accorde une exemption totale de droits de douane à 53 pays africains, mais cette mesure n’a pas suffi à inverser la tendance.

Le problème est aussi structurel. L’Afrique vend surtout des matières premières à la Chine et lui achète des produits manufacturés à plus forte valeur ajoutée.