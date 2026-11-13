Recettes fiscales : Lomé fixe le cap pour 2027

Le Togo prévoit de collecter 1 425,6 milliards de Fcfa de recettes fiscales en 2027. Ce chiffre figure dans le projet de loi de finances que l’Assemblée nationale examine actuellement.

Il s’agit toutefois d’une prévision. Le montant effectivement collecté dépendra de la conjoncture économique, au Togo comme dans la sous-région et dans le reste du monde, souligne vendredi Togo Matin.