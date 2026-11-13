Rubriques

Tendances:
Médias

Recettes fiscales : Lomé fixe le cap pour 2027

Le Togo prévoit de collecter 1 425,6 milliards de Fcfa de recettes fiscales en 2027. Ce chiffre figure dans le projet de loi de finances que l’Assemblée nationale examine actuellement.

Contexte international à suivre de près © republicoftogo.com

Le Togo prévoit de collecter 1 425,6 milliards de Fcfa de recettes fiscales en 2027. Ce chiffre figure dans le projet de loi de finances que l’Assemblée nationale examine actuellement.

Il s’agit toutefois d’une prévision. Le montant effectivement collecté dépendra de la conjoncture économique, au Togo comme dans la sous-région et dans le reste du monde, souligne vendredi Togo Matin.

Information additionnelle

Togo Matin N°1678.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Aucune leçon des échecs

Aucune leçon des échecs

Dans son édition de jeudi, le journal Waraa porte un regard sévère sur l’opposition togolaise. Selon lui, elle refuse de se remettre en question et peine à incarner une véritable alternative politique.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.