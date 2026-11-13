Néré : un arbre aux mille vertus

Présent dans toutes les savanes d’Afrique, le néré (Parkia biglobosa) se reconnaît facilement à ses fruits : de longues gousses brunes qui renferment de nombreuses graines noires enrobées d’une pulpe jaune et farineuse. Pendant la floraison, l’arbre se couvre aussi de grosses fleurs rouges en forme de boules, suspendues au bout de longues tiges.

Rien ne se perd dans cet arbre, rappelle Chronique de la Semaine en vente ce jour.

La pulpe jaune, sucrée et nourrissante, se mange telle quelle ou se mélange à de l’eau ou à de la bouillie. Elle sert souvent d’en-cas pendant la période de soudure, quand les greniers se vident.

Mais ce sont surtout les graines qui font la réputation du néré. Une fois bouillies puis fermentées, elles donnent le soumbala, appelé aussi moutarde africaine ou afitin selon les régions. Riche en protéines et en matières grasses, ce condiment au goût prononcé relève les sauces de nombreuses cuisines d’Afrique de l’Ouest.

L’écorce, les feuilles et les racines sont également utilisées en médecine traditionnelle, notamment pour soigner les plaies, les troubles digestifs ou les infections de la peau. Le bois sert à fabriquer des ustensiles et sert aussi de combustible, et les gousses vides entrent dans la fabrication de teintures et de crépis traditionnels.

Le néré joue aussi un rôle économique. La récolte et la transformation des graines, assurées surtout par les femmes, leur procurent des revenus non négligeables.

Pourtant, l’arbre est menacé par les coupes abusives et les feux de brousse. Pour préserver ce patrimoine naturel, il faudra le protéger et le replanter.