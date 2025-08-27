Alerte aux inondations dans le bassin de la rivière Sansargou

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a lancé une alerte concernant une montée préoccupante des eaux dans le bassin de la rivière Sansargou, rapporte Togo Matin dans son édition du jour.

Les zones les plus menacées sont les communes de Kpendjal-Ouest 1, Kpendjal-Ouest 2 et Kpendjal 2, déjà fragilisées par les précédents épisodes de crue.

Selon les relevés hydrologiques, le niveau des eaux connaît une hausse continue, et les prévisions annoncent une aggravation au cours des cinq prochains jours. Le ministère appelle à la vigilance accrue des populations riveraines, et recommande de suivre les consignes des autorités locales et des services de secours.

Chaque année, la période des pluies provoque une pression hydrologique accrue dans plusieurs régions du Togo, avec des impacts sur l’agriculture, les infrastructures et les populations locales. Cette nouvelle alerte dans la zone de Sansargou rappelle la nécessité de renforcer la résilience face aux risques climatiques, dans un contexte où les événements extrêmes tendent à s’intensifier.