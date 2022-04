Alignement parfait

Victoire Tomégah-Dogbé, a reçu mardi le président de la Banque d’investissement et de développement de la Cédéao (BIDC), indique L’Economiste paru jeudi.

‘Ce type de rencontre est nécessaire pour renforcer les relations entre le Togo, pays hôte et la BIDC. Et pour féliciter également le gouvernement togolais pour les réalisations remarquables mises en place sous le leadership de son Président Faure Gnassingbé. Et les mesures prises en faveur des populations pour atténuer l’impact de la Covid-19 (…), a déclaré George Agyekum Donkor, le président de la Banque.

La BIDC s’alignent parfaitement avec les objectifs du gouvernement contenus dans la feuille de route 2020-2025 en terme de financements, a-t-il ajouté.