Arise seul aux commandes

Olam sort d’ARISE

Dans le cadre de son plan de réorganisation, le groupe singapourien Olam International a conclu des accords définitifs avec Africa Transformation and Industrialization Fund (ATIF), un fonds d’investissement, pour la vente de ses participations restantes dans ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) et ARISE Infrastructure Services (ARISE IS), pour une contrepartie de 189 millions de dollars, indique L’Union paru vendredi.

ARISE IIP gère des plateformes industrielles en Afrique dont celle d’Adétikopé au Togo.