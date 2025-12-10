Rubriques

Soirée de gala pour la petite enfance

Le Togo se prépare à un rendez-vous présenté comme un moment fort de solidarité nationale. 

Un projet original de garderies © republicoftogo.com

Dans son édition de mercredi, Le Messager rapporte qu’une soirée de gala se tiendra le 12 décembre à l’Hôtel 2 Février. L’événement est organisé par le gouvernement, en partenariat avec le Système des Nations unies et le Rotary Club.

Selon le journal, cette soirée vise à mobiliser des ressources pour un projet inédit : la création de garderies communautaires intégrées au sein des marchés.

Le Messager souligne que cette initiative doit offrir un environnement sûr et adapté aux enfants pendant que leurs parents travaillent, particulièrement dans les zones où les femmes commerçantes n’ont pas accès à des solutions de garde fiables.

Le quotidien insiste aussi sur la dimension collective de l’effort. Le gouvernement comme les partenaires internationaux veulent faire de ce gala un moment d’engagement partagé autour de la petite enfance, un secteur jugé prioritaire pour renforcer la cohésion sociale et améliorer le quotidien de nombreuses familles.

