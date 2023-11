Audience et notoriété

RFI et France 24 confirment leur succès dans la capitale togolaise. Les deux médias se positionnent à Lomé dans le Top 3 de tous les classements de notoriété et d’audience, toutes chaînes confondues, selon les résultats d’une étude menée par Kantar-TNS*.

C’est ce qu’indique un communiqué publié jeudi.

RFI et France 24 rassemblent chaque semaine 58,3% de la population à Lomé, qui suit au moins l’un des deux médias. Ils y enregistrent une notoriété maximale avec 89,2% des habitants qui déclarent connaître RFI et/ou France 24.

De bons résultats également sur le numérique, en termes de visites et de vidéos vues en ligne.

RFI reste la radio la plus écoutée chaque jour à Lomé et conforte son rang de 1ère radio auprès du grand public avec 32.5 % des habitants qui l’écoutent quotidiennement (+5.9 pts vs 2020). RFI confirme également son statut de 1ère radio auprès des cadres et dirigeants avec 44.2 % d’entre eux qui l’écoutent quotidiennement. (+5.5 pts vs 2020).

France 24 confirme son statut de première chaîne internationale d’information, en termes de notoriété, d’audience quotidienne et hebdomadaire sur l’ensemble de la population. Sur la cible des cadre dirigeants, France 24 est regardée chaque semaine par plus d’une personne sur deux (61.4 % soit +3.4 pts vs 2020).

Mais la concurrence n’est pas loin. France 24 est talonnée par des chaînes comme BFM, LCI et Cnews disponibles sur plusieurs bouquets.

______

*Source : Kantar TNS, sondage réalisé du 5 au 20 mai 2023, auprès d’un échantillon représentatif de la population âgée de 15 ans et plus dans la capitale du pays : Lomé.