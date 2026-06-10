L'Université de Lomé s'allie à un fleuron jésuite américain

L'Université de Lomé vient de signer un accord-cadre de coopération avec Creighton University, université jésuite basée à Omaha, dans le Nebraska, aux États-Unis, indique Togo Matin.

Fondée en 1878, Creighton University est l'une des institutions d'enseignement supérieur les plus prestigieuses du Midwest américain. Rattachée à la tradition éducative de la Compagnie de Jésus, elle accueille environ 9 000 étudiants et propose des formations dans des domaines aussi variés que la médecine, le droit, les sciences infirmières, la pharmacie, les arts et les sciences humaines. Son école de médecine jouit d'une réputation internationale particulièrement solide.

Réputée pour son engagement en faveur de la justice sociale, de l'éthique et du service aux communautés, Creighton University s'inscrit dans les valeurs humanistes qui caractérisent l'enseignement jésuite à travers le monde.