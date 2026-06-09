Une bonne piste
Le Programme régional d'intégration des marchés agricoles (PRIMA-Togo), approuvé par le FIDA en juillet 2022, affiche des ambitions concrètes pour le développement rural et le commerce agricole, indique L’Union paru ce jour.
Le Programme régional d'intégration des marchés agricoles (PRIMA-Togo), approuvé par le FIDA en juillet 2022, affiche des ambitions concrètes pour le développement rural et le commerce agricole, indique L’Union paru ce jour.
Parmi les résultats attendus : la réhabilitation de 205 km de pistes rurales pour désenclaver les marchés de Notsè, Aniè, Kaboli, Kétao et Gando, l'aménagement de 1 600 hectares de terres agricoles et une augmentation de 30% des volumes d'échanges de produits agricoles entre le Togo et ses voisins de la CEDEAO.
Le programme vise également à permettre à 80% des producteurs d'augmenter leurs revenus d'au moins 30% et à favoriser une hausse de 30% des transactions commerciales de produits agricoles.
Information additionnelle
L'Union N°1964.pdfTélécharger