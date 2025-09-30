Banque halal

Dans son édition de mardi, le journal Le Médium publie une page de publicité de Coris Bank présentant ses solutions de financement conformes à la Finance islamique, dites halal.

L’établissement bancaire propose aux entreprises des produits adaptés pour l’import-export ainsi que pour les investissements, dans le respect des principes éthiques de la charia.

Les principaux principes

La finance islamique se structure autour de plusieurs règles :