Banque halal
Dans son édition de mardi, le journal Le Médium publie une page de publicité de Coris Bank présentant ses solutions de financement conformes à la Finance islamique, dites halal.
L’établissement bancaire propose aux entreprises des produits adaptés pour l’import-export ainsi que pour les investissements, dans le respect des principes éthiques de la charia.
Les principaux principes
La finance islamique se structure autour de plusieurs règles :
- Interdit : le gain doit provenir d’une activité réelle, pas d’un prêt spéculatif.
- Partage des risques et des profits
- Exclusion des secteurs non conformes
- Transactions adossées à des actifs réels
