Banque halal

Les financements doivent être liés à des biens ou services réels (pas de spéculation) © republicoftogo.com

Dans son édition de mardi, le journal Le Médium publie une page de publicité de Coris Bank présentant ses solutions de financement conformes à la Finance islamique, dites halal.

L’établissement bancaire propose aux entreprises des produits adaptés pour l’import-export ainsi que pour les investissements, dans le respect des principes éthiques de la charia.

Les principaux principes

La finance islamique se structure autour de plusieurs règles :

  • Interdit : le gain doit provenir d’une activité réelle, pas d’un prêt spéculatif.
  • Partage des risques et des profits
  • Exclusion des secteurs non conformes
  • Transactions adossées à des actifs réels
Le patronat tend la main aux juniors entreprises

Face aux difficultés structurelles auxquelles sont confrontées de nombreuses jeunes entreprises togolaises, notamment le manque de moyens financiers et l’isolement organisationnel, la Confédération des Juniors Entreprises du Togo (CJET) et le Conseil National du Patronat du Togo (CNP-Togo) ont décidé de sceller un partenariat stratégique.

