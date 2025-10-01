La toute première édition de la Semaine nationale du tourisme a démarré ce 29 septembre. L’événement, qui s’achèvera le 3 octobre, vise à sensibiliser la population à l’importance du tourisme et à valoriser les richesses culturelles et naturelles du Togo.

Selon le journal Togo Matin, cette initiative marque une étape importante pour donner une place de choix au secteur touristique dans le développement économique et social du pays. Pendant cinq jours, différentes activités seront organisées afin de promouvoir la destination Togo, aussi bien auprès des nationaux que des visiteurs de la sous-région.