Rubriques

Tendances:
Médias

La décentralisation n’est plus un concept, mais une réalité palpable

La décentralisation n’est plus un simple principe inscrit dans les textes, mais une réalité vécue dans les communautés, souligne le journal Le Libéral dans son édition de mercredi.

Une gouvernance plus proche des citoyens

La décentralisation n’est plus un simple principe inscrit dans les textes, mais une réalité vécue dans les communautés, souligne le journal Le Libéral dans son édition de mercredi.

Selon le quotidien, l’organisation des dernières élections municipales, six ans après les précédentes, marque un tournant majeur dans la gouvernance locale. Ces scrutins ont permis aux populations de mieux s’approprier ce processus et d’y voir une promesse de proximité, de responsabilité partagée et de développement inclusif.

Pour Le Libéral, cette dynamique traduit « une adhésion croissante des Togolais à la gouvernance locale et à la participation citoyenne ». Elle renforce également la légitimité des élus locaux appelés à répondre, de manière concrète, aux besoins des citoyens.

Information additionnelle

Le Libéral N°748.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Semaine nationale du tourisme

Semaine nationale du tourisme

La toute première édition de la Semaine nationale du tourisme a démarré ce 29 septembre. L’événement, qui s’achèvera le 3 octobre, vise à sensibiliser la population à l’importance du tourisme et à valoriser les richesses culturelles et naturelles du Togo.

Indépendance et rigueur

Indépendance et rigueur

L’arrestation de l’ancienne ministre des Armées, Marguerite Gnakadè, continue de susciter de vives réactions dans l’opinion publique et sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs jours, le sujet alimente débats et spéculations, notamment portés par les activistes du mouvement M66, qui y voient une manœuvre visant à faire taire une voix politique jugée dérangeante.

Banque halal

Banque halal

Dans son édition de mardi, le journal Le Médium publie une page de publicité de Coris Bank présentant ses solutions de financement conformes à la Finance islamique, dites halal

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.