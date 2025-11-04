Bientôt la fin des remboursements qui traînent ?

Dans son édition de mardi, le quotidien L’Economiste rapporte que les assureurs entendent accélérer le règlement des sinistres automobiles, un domaine où les délai de remboursement restent trop longs, au détriment des assurés.

Le journal souligne que les victimes d’accidents de la route doivent souvent patienter plusieurs semaines, voire des mois, avant d’être indemnisées pour les frais engagés. Cette situation alimente la frustration des clients et nuit à la confiance dans le secteur.

Face à cette réalité, les compagnies d’assurance réfléchissent à des mécanismes plus efficaces, notamment la digitalisation des procédures et une meilleure coordination avec les experts et garages agréés, pour réduire les délais de traitement des dossiers.