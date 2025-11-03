Rubriques

Tendances:
Médias

Lomé domine, la concurrence se prépare

Dans son édition de lundi, le journal L’Economiste consacre un article à la performance du Port autonome de Lomé (PAL), qu’il décrit comme étant en avance sur ses voisins de la région.

Le PAL est un leader sous-régional © republicoftogo.com

Dans son édition de lundi, le journal L’Economiste consacre un article à la performance du Port autonome de Lomé (PAL), qu’il décrit comme étant en avance sur ses voisins de la région.

Selon le journal, le PAL a su tirer parti de nombreux investissements stratégiques pour se hisser parmi les principaux hubs portuaires de la sous-région, notamment grâce à la modernisation de ses infrastructures, à une meilleure logistique et à une attractivité croissante pour les armateurs internationaux.

Mais L’Economiste tempère : "rien n’est jamais acquis". Le Bénin et le Ghana, à travers leurs ports respectifs de Cotonou et Tema, accélèrent leurs propres projets d’expansion. Ces voisins sont désormais perçus comme des concurrents sérieux, capables à moyen terme de redistribuer les cartes du trafic maritime en Afrique de l’Ouest.

Information additionnelle

L'Economiste N°715.pdf

Télécharger

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Dernier délai fixé par l’OTR

Dernier délai fixé par l’OTR

L’Office Togolais des Recettes (OTR) met la pression sur les retardataires. D’après l’hebdomadaire Nouvelle Opinion paru ce lundi, l’administration fiscale a fixé au 30 novembre 2025 la date butoir pour le paiement des droits fonciers.

Teint clair, conséquences sombres

Teint clair, conséquences sombres

Dans son édition de lundi, Togo Matin s’intéresse à un phénomène préoccupant : l’usage croissant de produits éclaircissants par les femmes.

Investissements massifs en zone franche

Investissements massifs en zone franche

La zone franche togolaise continue de jouer son rôle de catalyseur économique, à en croire le journal Togo Réveil dans son édition de vendredi. Présentée comme une vitrine d’attractivité pour les investisseurs, elle s’affirme désormais comme un moteur incontournable de transformation industrielle, d’innovation et de création d’emplois durables.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.