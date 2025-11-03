Lomé domine, la concurrence se prépare

Dans son édition de lundi, le journal L’Economiste consacre un article à la performance du Port autonome de Lomé (PAL), qu’il décrit comme étant en avance sur ses voisins de la région.

Selon le journal, le PAL a su tirer parti de nombreux investissements stratégiques pour se hisser parmi les principaux hubs portuaires de la sous-région, notamment grâce à la modernisation de ses infrastructures, à une meilleure logistique et à une attractivité croissante pour les armateurs internationaux.

Mais L’Economiste tempère : "rien n’est jamais acquis". Le Bénin et le Ghana, à travers leurs ports respectifs de Cotonou et Tema, accélèrent leurs propres projets d’expansion. Ces voisins sont désormais perçus comme des concurrents sérieux, capables à moyen terme de redistribuer les cartes du trafic maritime en Afrique de l’Ouest.