Dernier délai fixé par l’OTR

L’Office Togolais des Recettes (OTR) met la pression sur les retardataires. D’après l’hebdomadaire Nouvelle Opinion paru ce lundi, l’administration fiscale a fixé au 30 novembre 2025 la date butoir pour le paiement des droits fonciers.

Pénalités dès le mois de décembre © republicoftogo.com

L’OTR prévient : des pénalités financières seront appliquées à toute régularisation effectuée après cette échéance. L’objectif affiché est double : inciter les usagers à se mettre en règle et renforcer la sécurité juridique des opérations liées au foncier, un secteur souvent sujet à des litiges au Togo.

Cette annonce s’inscrit dans une série d’actions engagées par l’OTR pour améliorer la gouvernance foncière et assainir les transactions immobilières, en collaboration avec d’autres institutions de l’État.

