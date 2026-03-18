Une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, ciblant les enfants de 0 à 5 ans a débuté il y a quelques jours, signale Le Messager paru mercredi.

Cette opération entièrement gratuite s'inscrit dans le cadre d'une riposte sanitaire urgente, déclenchée après la confirmation le 20 février dernier d'un cas de poliovirus variant de type 2 dans le district sanitaire de Mô, dans la région Centrale.

Une réponse rapide des autorités sanitaires pour contenir toute propagation de ce virus hautement contagieux.