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Paludisme : la recherche avance

Le paludisme tue encore. Et il tue beaucoup. C'est le constat dressé récemment à Freetown, en Sierra Leone, par les ministres de la Santé des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), pour une session consacrée à l'état de la lutte contre cette maladie qui continue de décimer les populations du continent, écrit Chronique de la Semaine paru jeudi.

Progrès insuffisants, urgence intacte © republicoftogo.com

Le paludisme tue encore. Et il tue beaucoup. C'est le constat dressé récemment à Freetown, en Sierra Leone, par les ministres de la Santé des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), pour une session consacrée à l'état de la lutte contre cette maladie qui continue de décimer les populations du continent, écrit Chronique de la Semaine paru jeudi.

La recherche avance. Le développement et le déploiement progressif de vaccins antipaludéens, notamment le RTS,S et le R21, constituent une avancée historique dans la lutte contre une maladie qui résistait depuis des décennies à toute immunisation efficace. 

Les traitements préventifs, les moustiquaires imprégnées à longue durée d'action et les campagnes de pulvérisation intradomiciliaire ont également contribué à faire reculer la mortalité dans plusieurs pays de la sous-région.

Information additionnelle

Chronique de la Semaine N°758.pdf

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