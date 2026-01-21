CAN : le Parlement de la Cédéao félicite le Sénégal

Le Parlement de la Cédéao a adressé ses félicitations à l’équipe nationale du Sénégal après sa victoire contre le Maroc lors de la Coupe d’Afrique des Nations, rapporte Le Messager dans son édition de mercredi.

L’institution régionale, présidée par la Togolaise Hadja Mémounatou Ibrahima, a salué la performance des Lions de la Teranga, soulignant un succès qui honore le football ouest-africain et renforce la fierté régionale.