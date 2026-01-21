Rubriques

CAN : le Parlement de la Cédéao félicite le Sénégal

Le Parlement de la Cédéao a adressé ses félicitations à l’équipe nationale du Sénégal après sa victoire contre le Maroc lors de la Coupe d’Afrique des Nations, rapporte Le Messager dans son édition de mercredi.

Hadja Mémounatou Ibrahima © DR

L’institution régionale, présidée par la Togolaise Hadja Mémounatou Ibrahima, a salué la performance des Lions de la Teranga, soulignant un succès qui honore le football ouest-africain et renforce la fierté régionale.

