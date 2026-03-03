Désinformation made in Togo

Un obscur site d'information togolais, « Togo Times », a publié mardi un article affirmant que la centrale nucléaire israélienne de Dimona aurait été touchée par plusieurs missiles balistiques iraniens, provoquant des dégâts et des « fuites radioactives potentielles ».

Le site va plus loin, évoquant des centaines d'Israéliens fuyant leur « Terre Promise » dans la foulée de ces frappes.

C'est faux. Entièrement faux.

Aucune frappe n'a touché Dimona. Aucune fuite radioactive n'a été signalée. Aucune source sérieuse — israelienne, américaine, internationale — ne corrobore le moindre élément de cette publication. Il s'agit d'une information fabriquée de toutes pièces, sans fondement ni vérification.

Un symptôme d'un mal plus profond

Cette affaire n'est malheureusement pas isolée. Elle illustre une nouvelle fois la dérive inquiétante de certains médias togolais, prompts à publier des informations non vérifiées, sensationnalistes, voire délibérément mensongères, en particulier sur des sujets internationaux complexes où le lecteur togolais dispose de peu de repères pour distinguer le vrai du faux.

Dans un contexte régional aussi tendu que le conflit au Moyen-Orient, la diffusion de telles fausses informations n'est pas anodine. Elle alimente la confusion, propage la panique et nuit gravement à la crédibilité de la presse togolaise dans son ensemble.

On serait tenté de sourire face à tant d'amateurisme. Mais la désinformation, même venue d'une source douteuse, ne prête pas à rire.