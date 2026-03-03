Rubriques

Tendances:
Médias

Désinformation made in Togo

Un obscur site d'information togolais, « Togo Times », a publié mardi un article affirmant que la centrale nucléaire israélienne de Dimona aurait été touchée par plusieurs missiles balistiques iraniens, provoquant des dégâts et des « fuites radioactives potentielles ».

De l'art de publier n'importe quoi avec aplomb © republicoftogo.com

Un obscur site d'information togolais, « Togo Times », a publié mardi un article affirmant que la centrale nucléaire israélienne de Dimona aurait été touchée par plusieurs missiles balistiques iraniens, provoquant des dégâts et des « fuites radioactives potentielles ».

Le site va plus loin, évoquant des centaines d'Israéliens fuyant leur « Terre Promise » dans la foulée de ces frappes.

C'est faux. Entièrement faux.

Aucune frappe n'a touché Dimona. Aucune fuite radioactive n'a été signalée. Aucune source sérieuse — israelienne, américaine, internationale — ne corrobore le moindre élément de cette publication. Il s'agit d'une information fabriquée de toutes pièces, sans fondement ni vérification.

Un symptôme d'un mal plus profond

Cette affaire n'est malheureusement pas isolée. Elle illustre une nouvelle fois la dérive inquiétante de certains médias togolais, prompts à publier des informations non vérifiées, sensationnalistes, voire délibérément mensongères, en particulier sur des sujets internationaux complexes où le lecteur togolais dispose de peu de repères pour distinguer le vrai du faux.

Dans un contexte régional aussi tendu que le conflit au Moyen-Orient, la diffusion de telles fausses informations n'est pas anodine. Elle alimente la confusion, propage la panique et nuit gravement à la crédibilité de la presse togolaise dans son ensemble.

On serait tenté de sourire face à tant d'amateurisme. Mais la désinformation, même venue d'une source douteuse, ne prête pas à rire.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La Havane cherche des alliés

La Havane cherche des alliés

Togo Matin rapporte que l'ambassadrice de Cuba au Togo, Denisse Amaro Salabarría, a été reçue en audience par le ministre des Affaires étrangères Robert Dussey en fin de semaine dernière.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.