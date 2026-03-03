Neveu signe, le chantier commence
L'Economiste de ce mardi consacre sa une au nouveau sélectionneur des Éperviers.
Patrice Neveu a officiellement paraphé son contrat le 2 mars, prenant ainsi les rênes d'une équipe nationale en quête de repères.
Le journal met en avant les trois piliers affichés par le technicien pour conduire sa mission : détermination, rigueur et mérite. Des mots forts pour un chantier qui s'annonce colossal.
Car la réalité est là : le football togolais traverse depuis plusieurs années une période de disette et de doutes. Les Éperviers, jadis redoutés sur la scène africaine, peinent à retrouver leur envol. Résultats décevants, manque de cohésion, déficit de confiance , le nouveau sélectionneur hérite d'un vestiaire à reconstruire autant qu'à galvaniser.
Neveu aura la lourde tâche de redonner fierté et ambition à un peuple togolais passionné de football et qui attend impatiemment de voir ses couleurs briller à nouveau sur les terrains du continent.
Le chantier commence maintenant.
