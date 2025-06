Cap sur une diplomatie souveraine

La capitale togolaise a abrité lundi la 3ᵉ édition de la conférence ministérielle de l’Alliance politique africaine (APA), un rendez-vous dédié à la redéfinition du rôle de l’Afrique sur l’échiquier mondial, indique Vision d’Afrique paru ce jour.

Lancée à l’initiative du Togo, l’APA s’affirme comme un cadre stratégique réunissant plusieurs pays africains autour d’un objectif commun : repositionner le continent dans un monde marqué par des bouleversements géopolitiques profonds et une redistribution des cartes de pouvoir.

À travers cette alliance, les États membres entendent faire entendre une voix africaine souveraine, débarrassée des tutelles idéologiques héritées de l’extérieur. L’APA mise ainsi sur le retour à l’authenticité, la solidarité africaine et une diplomatie proactive pour renforcer l’influence du continent.

Cette conférence, marquée par la participation de nombreux ministres des Affaires étrangères et représentants de gouvernements africains, a permis d’identifier des axes d’action concrets pour faire de l’Afrique un acteur à part entière dans la gouvernance mondiale.

En misant sur une approche pragmatique et concertée, l’Alliance politique africaine ambitionne de transformer la dynamique continentale actuelle en levier de puissance collective. Un pari audacieux, mais de plus en plus nécessaire dans le contexte global actuel.