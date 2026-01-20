Rubriques

Cinq ans de réformes structurantes

Depuis son adoption, la Feuille de route gouvernementale 2020-2025 s’est imposée comme le véritable moteur de l’action publique au Togo, souligne Le Médium dans son édition de mardi.

Portée par une vision jugée ambitieuse, cette feuille de route a orienté l’ensemble des politiques et projets de l’État vers un développement plus équilibré, inclusif et durable, avec la volonté affirmée de placer les citoyens au centre de l’action publique. Le journal relève qu’elle a servi de cadre de référence pour les réformes économiques, sociales et institutionnelles engagées ces dernières années.

Achevé à la fin de l’année dernière, ce programme marque la fin d’un cycle. Selon Le Médium, un nouveau cadre stratégique est actuellement en préparation, avec pour ambition de capitaliser sur les acquis et de répondre aux nouveaux défis du développement national.

